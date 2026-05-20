Художник публично продемонстрировал свое отношение к мэру Нью-Йорка
В Нью‑Йорке местных жителей и туристов привлек необычный арт-объект, появившийся напротив здания городской мэрии. Кадры с места событий появились в Теелграм-канале SHOT.
Американский художник Скотт Лобайдо установил скульптуру в виде среднего пальца. Автор широко известен своими патриотическими работами, и в этом случае, вероятно, посыл он адресовал мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани.
Дело в том, что политик неоднократно критиковал военную операцию США в Иране, характеризуя ее как «катастрофическую эскалацию» и «незаконную агрессию». Публичные выступления Мамдани вызывали недовольство в определенных кругах, особенно в консервативно настроенных.
Ранее свежий опрос показал рейтинг одобрения Дональда Трампа на посту президента США. Уровень поддержки американского лидера продолжает падать.
Читайте также: