Художник публично продемонстрировал свое отношение к мэру Нью-Йорка

Скульптура с изображением среднего пальца появилась напротив мэрии Нью-Йорка
В Нью‑Йорке местных жителей и туристов привлек необычный арт-объект, появившийся напротив здания городской мэрии. Кадры с места событий появились в Теелграм-канале SHOT.



Американский художник Скотт Лобайдо установил скульптуру в виде среднего пальца. Автор широко известен своими патриотическими работами, и в этом случае, вероятно, посыл он адресовал мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани.

Дело в том, что политик неоднократно критиковал военную операцию США в Иране, характеризуя ее как «катастрофическую эскалацию» и «незаконную агрессию». Публичные выступления Мамдани вызывали недовольство в определенных кругах, особенно в консервативно настроенных.

Александр Огарёв

