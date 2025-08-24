Фармацевтам с 1 сентября грозит штраф за несообщение о дешёвых аналогах лекарств
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила для фармацевтов. Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Алексей Кубышкин.
Отмечается, что за непредоставление покупателям информации о наличии более дешёвых аналогов лекарств фармацевтам грозит административный штраф от 100 до 200 тысяч рублей.
Данная мера направлена на повышение доступности медикаментов для населения и ужесточение контроля за соблюдением лицензионных требований. Нарушение подпадает под часть 4 статьи 14.1 КоАП РФ, которая квалифицируется как грубое нарушение.
Кроме того, для выпускников медицинских учебных заведений, отказывающихся проходить обязательную отработку, готовится увеличение штрафов до трехкратного размера затрат на их обучение. Таким образом, выпускники будут обязаны вернуть государству сумму, превышающую расходы на их подготовку втрое, согласно обновленному законопроекту.
