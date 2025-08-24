Фармацевтам с 1 сентября грозит штраф за несообщение о дешёвых аналогах лекарств

24 августа 2025, 12:27

Фото: iStock/Caiaimage/Agnieszka Wozniak

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила для фармацевтов. Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Алексей Кубышкин.