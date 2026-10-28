Фармэксперт Микова назвала признаки сомнительных БАДов

28 октября 2026, 10:06

Фармэксперт Микова: длинный состав БАДа не говорит о пользе

Фото: iStock/Prostock-Studio

Фармэксперт, генеральный директор компании «Фармалем» и основатель бренда Biolem Елена Микова рассказала, как оценить биологически активную добавку перед покупкой. По ее словам, даже легальное производство и многолетняя продажа не гарантируют пользу продукта.