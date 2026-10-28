Фармэксперт Микова назвала признаки сомнительных БАДов
Фармэксперт, генеральный директор компании «Фармалем» и основатель бренда Biolem Елена Микова рассказала, как оценить биологически активную добавку перед покупкой. По ее словам, даже легальное производство и многолетняя продажа не гарантируют пользу продукта.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист посоветовала насторожиться, если производитель обещает одновременно улучшить сон, избавить от усталости, укрепить иммунитет и помочь с похудением. Добавки не заменяют лекарства и назначенную врачом терапию.
Большое число компонентов в составе еще не означает эффективность. Покупателю стоит изучить этикетку: на ней должны указывать активное вещество и его количество, вспомогательные ингредиенты, содержание вещества в капсуле и суточную дозу.
Если продавец не показывает этикетку и не раскрывает состав и правила приема, Микова рекомендует отказаться от заказа. Рекламные выражения вроде «авторской формулы» не дают представления о дозировке веществ.
Выбирать добавку по советам блогеров и отзывам эксперт не советует. При подозрении на дефицит нужного организму вещества лучше обратиться к врачу.
Перед покупкой Микова рекомендует проверить свидетельство о государственной регистрации в реестре ЕАЭС. Номер документа, название продукта и сведения об изготовителе должны совпадать с информацией на упаковке.
Код «Честный знак» поможет узнать производителя, срок годности и проверить легальность товара. Поводом отказаться от покупки станут отсутствие маркировки, ошибки при сканировании или расхождения в сведениях.
Приобретать БАДы эксперт советует в аптеках и интернет-аптеках, а также на сайтах производителей. На маркетплейсах она рекомендует искать подтвержденный магазин бренда с хорошим рейтингом.
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