Специалист назвала причины боли в спине после тренировок

28 октября 2026, 09:07

Остеопат Елисавецкая: боль в спине во время тренировки указывает на патологию

Фото: iStock/VYCHEGZHANINA

Боль в спине во время занятий спортом или после них — повод обратить внимание на нагрузку и технику упражнений. Об этом рассказала остеотерапевт и миофункциональный специалист Людмила Елисавецкая.