Специалист назвала причины боли в спине после тренировок
Боль в спине во время занятий спортом или после них — повод обратить внимание на нагрузку и технику упражнений. Об этом рассказала остеотерапевт и миофункциональный специалист Людмила Елисавецкая.
В беседе с NEWS.ru она объяснила, что неприятные ощущения могут возникать из-за неравномерной работы мышц. Например, спина берет на себя слишком большую нагрузку при слабых ягодичных мышцах и мышцах живота.
Еще одна возможная причина — ошибки при выполнении упражнений с весом. По словам специалиста, дискомфорт после приседаний, становой тяги или жимов иногда появляется на следующий день и даже позже.
Елисавецкая добавила, что нагрузка способна обострить проблемы, которые не беспокоят человека в покое. Среди них она назвала протрузии, грыжи и артроз суставов позвоночника.
При появлении боли специалист посоветовала проверить технику с тренером или остеопатом и пересмотреть нагрузку. Кроме того, она рекомендовала укреплять ягодицы и уделять внимание растяжке грудных и подвздошно-поясничных мышц.
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