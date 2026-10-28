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Специалист назвала причины боли в спине после тренировок

Остеопат Елисавецкая: боль в спине во время тренировки указывает на патологию
Фото: iStock/VYCHEGZHANINA

Боль в спине во время занятий спортом или после них — повод обратить внимание на нагрузку и технику упражнений. Об этом рассказала остеотерапевт и миофункциональный специалист Людмила Елисавецкая.



В беседе с NEWS.ru она объяснила, что неприятные ощущения могут возникать из-за неравномерной работы мышц. Например, спина берет на себя слишком большую нагрузку при слабых ягодичных мышцах и мышцах живота.

Еще одна возможная причина — ошибки при выполнении упражнений с весом. По словам специалиста, дискомфорт после приседаний, становой тяги или жимов иногда появляется на следующий день и даже позже.

Елисавецкая добавила, что нагрузка способна обострить проблемы, которые не беспокоят человека в покое. Среди них она назвала протрузии, грыжи и артроз суставов позвоночника.

При появлении боли специалист посоветовала проверить технику с тренером или остеопатом и пересмотреть нагрузку. Кроме того, она рекомендовала укреплять ягодицы и уделять внимание растяжке грудных и подвздошно-поясничных мышц.

Дарья Осипова

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