Сомнолог предупредил о риске депрессии при хронической бессоннице

28 октября 2026, 09:06

Сомнолог Казаченко: Хроническая бессонница может вызвать депрессию

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Хроническая бессонница повышает риск депрессии и нарушений обмена веществ, предупредил врач-сомнолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александр Казаченко. Об этом сообщает «Лента.ру».