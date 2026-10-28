Сомнолог предупредил о риске депрессии при хронической бессоннице
Хроническая бессонница повышает риск депрессии и нарушений обмена веществ, предупредил врач-сомнолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александр Казаченко. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам специалиста, одна-две ночи без сна не навредят здоровью, если человек откажется от экстремальных нагрузок при сильной усталости. Повод для беспокойства возникает, когда трудности со сном повторяются чаще трёх раз в неделю на протяжении трёх месяцев и дольше.
Казаченко отметил, что хронический недосып ухудшает память и внимание. Кроме того, он повышает вероятность набора веса, сахарного диабета, атеросклероза и роста артериального давления. При заболеваниях сердца возрастает опасность инфаркта и инсульта.
Последствия проявляются постепенно. Сначала человек ощущает постоянную усталость и разбитость, ему становится сложнее концентрироваться и запоминать информацию. Позже ухудшается настроение и нарушается обмен веществ.
Врач добавил, что длительный недостаток сна опасен в любом возрасте. Молодой организм быстрее восстанавливается, поэтому проблемы со здоровьем могут возникнуть позднее.
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