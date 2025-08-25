«Сбер» вернул своим клиентам возможность оплаты покупок Iphone

25 августа 2025, 11:16

Клиенты «Сбера» могут оплачивать покупки Iphone с помощью технологии «Вжух»

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Сбербанк запустил на iPhone бесконтактную оплату покупок по технологии Bluetooth Low Energy — функция стала доступна в новой версии мобильного приложения «Активы онлайн», сообщили в пресс‑службе банка («Лента.ру»).