«Сбер» вернул своим клиентам возможность оплаты покупок Iphone
Сбербанк запустил на iPhone бесконтактную оплату покупок по технологии Bluetooth Low Energy — функция стала доступна в новой версии мобильного приложения «Активы онлайн», сообщили в пресс‑службе банка («Лента.ру»).
По словам Сбера, для внедрения технологии «Вжух» был проведён масштабный апгрейд парка платёжных терминалов. Новую версию приложения можно получить через App Store по ссылке в официальных каналах банка или установить её позже в отделениях.
Особых настроек не требуется: достаточно запустить приложение, поднести смартфон к терминалу и подтвердить платёж. По утверждению банка, держать устройство очень близко не обязательно — «Вжух» работает на некотором расстоянии. Оплата поддерживается по любым счетам независимо от типа карты (МИР, Visa, Mastercard) и доступна даже при отсутствии интернета на телефоне.
Ранее, в октябре 2024 года, гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин рассказывал о разработанном этим оператором способе оплаты по Bluetooth для iPhone: решение обеспечивает бесконтактную оплату в небольшом радиусе от терминала.
