Мессенджер МАХ теперь интегрирован с мобильной электронной подписью «Госключ»
Технологию мобильной электронной подписи «Госключ» интегрировали в мессенджер МАХ — об этом пресс‑служба приложения сообщила в понедельник, 25 августа.
Интеграция даст возможность клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать электронные документы прямо в мессенджере.
Как это работает:
• Компания отправляет пользователю договор в МАХ; вместе с файлом приходит ссылка для бесшовного запуска сервиса «Госключ».
• При первом использовании пользователь оформляет сертификат и подписывает документ электронной подписью.
• После подтверждения действий в «Госключе» он возвращается в МАХ, где может скачать или переслать подписанный файл.
Подчёркнута безопасность сделок при подписании в «Госключе». Все события, связанные с подписанием, отображаются в личном кабинете пользователя на «Госуслугах».
Ранее, 22 августа, медицинская облачная платформа SQNS завершила интеграцию с МАХ. Теперь в мессенджере доступна прямая связь с клиникой и онлайн‑запись на приём через мини‑приложение. Для учреждений, уже использующих SQNS, после авторизации через МАХ на главном экране появится иконка приложения — при нажатии откроется диалог с пациентом.
