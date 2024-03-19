ФАС: участников СВО и членов их семей приоритетно подключат к газу

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«Мособлгаз», СВГК и 66 «дочек» «Газпром межрегионгаза» установили приоритет подключения к газу для участников специальной военной операции и их семей. Об этом информирует ФАС.
Ранее сообщалось, что служба разработала и направила в компании рекомендации по ускоренному технологическому присоединению граждан. К категориям приоритета относятся участники СВО, их семьи и лица, которым нужна дополнительная соцподдержка.
Кроме того, сокращены сроки направления проектов договоров и оказания комплексной услуги по техприсоединению.
До этого сообщалось, что порядка тысячи жителей Подмосковья подключили к газу с начала года.
Также ранее стало известно, что ФАС возбудила дело против авиакомпании S7 из-за цен на билеты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Кроме того, сокращены сроки направления проектов договоров и оказания комплексной услуги по техприсоединению.
Также ранее стало известно, что ФАС возбудила дело против авиакомпании S7 из-за цен на билеты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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