Радио1
Главная / Новости / Общество/ ФАС: участников СВО и членов их семей приоритетно подключат к газу

ФАС: участников СВО и членов их семей приоритетно подключат к газу

19 марта 2024, 10:23
Фото: istock / Chepko

Фото: istock / Chepko

«Мособлгаз», СВГК и 66 «дочек» «Газпром межрегионгаза» установили приоритет подключения к газу для участников специальной военной операции и их семей. Об этом информирует ФАС.
Ранее сообщалось, что служба разработала и направила в компании рекомендации по ускоренному технологическому присоединению граждан. К категориям приоритета относятся участники СВО, их семьи и лица, которым нужна дополнительная соцподдержка.

Кроме того, сокращены сроки направления проектов договоров и оказания комплексной услуги по техприсоединению.


До этого сообщалось, что порядка тысячи жителей Подмосковья подключили к газу с начала года.

Также ранее стало известно, что ФАС возбудила дело против авиакомпании S7 из-за цен на билеты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Экс-переводчицу посольства Швейцарии осудили за мошенничество

Илон Маск признался, что временами страдает от депрессии и принимает лекарства

В Москве скончался замдиректора Имперского русского балета Витаутас Таранда
#мособлгаз
#фас
#семьи
#соцподдержка
#услуги
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье подали более 1,1 тыс. заявок на жилищные сертификаты
19 марта 2024, 10:39

Фото: iStock/marchmeena29

Более 1,1 тыс. заявок на жилищные сертификаты подали переселенцы из аварийного жилья в Московской области в начала 2024 года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Заявку на жилищный сертификат могут подавать жильцы дома, признанного аварийным. Сертификат выдаётся из расчёта 130 тысяч рублей за квадратный метр. При этом минимальным считается жильё площадью 33 квадратных метра. Если реальная жилплощадь в ветхом доме меньше, сертификат всё равно выдаётся на сумму не меньше 4 млн 290 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Приобрести жильё по сертификату можно в любом районе Подмосковья в новостройке или на вторичном рынке недвижимости.

Лидером по числу заявлений на сертификаты стал округ Шатуры — там было подано 247 таких заявок. Второе место занимает Ступино со 119 заявлениями, на третьем месте Сергиево-Посадский округ, где подали 115 таких заявлений. Четвёртым по этому показателю стал Воскресенск со 104 заявлениями, а замыкает топ-5 Егорьевск, где подали 91 заявление.

Всего заявления на жилищные сертификаты поступили от жильцов авариных домов из 26 округов Московской области.

Читайте также:

В Подмосковье за неделю переселили около 50 жильцов аварийных домов

Строительство домов для переселенцев из аварийного жилья в Климовске начнётся летом

В Красноармейске построили дом для более чем 620 переселенцев из аварийного жилья
#аварийное жильё
#ветхое жильё
#сертификат
#расселение
#московская область
#подмосковье
#министерство строительного комплекса мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье поставило рекорд по вводу жилья
19 марта 2024, 10:12

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Около двух миллионов квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Московской области за первые два месяца 2024 года, это рекордный показатель среди всех российских регионов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищной политики.
«В эксплуатацию введено 1,85 млн квадратных метров. Это 9% от всего жилья, введённого в эксплуатацию в стране. Из них 0,22 млн квадратных метров пришлись на многоквартирные дома и 1,63 млн — на объекты индивидуального жилищного строительства», — отмечается в сообщении.
Больше всего жилья за январь и февраль 2024 года ввели в эксплуатацию в Ленинском городском округе: 163 тысячи квадратных метров. Второе место по тому показателю занял округ Лыткарино с 24 тысячами квадратных метров. Замыкает топ-три Богородской городской округ, где в эксплуатацию ввели 14 тысяч квадратных метров жилья.

По числу введённых в эксплуатацию индивидуальных жилых домов лидерские позиции заняли городские округа Раменский, Одинцовский и Истра.

Читайте также:

В Балашихе продолжается строительство жилого комплекса «Пехра»

ЖК «Высокие Жаворонки» строится между Одинцово и Голицыно

Новый ЖК «Тетрис» строится в городском округе Красногорск
#строительство
#жильё
#рекорд
#московская область
#подмосковье
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участниками подмосковного этапа олимпиады школьников стали более 20 тысяч человек
19 марта 2024, 09:54

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 20 тысяч учеников подмосковных школ приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2024 году, это рекордный показатель по сравнению с предыдущими годами, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В этом году на региональном этапе соревновались более 20 тысяч ребят, из них полторы тысячи стали победителями», — отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
Она добавила, что олимпиадное движение в регионе пользуется большой популярностью, и число его участников растёт год от года.

В этом году больше всего ребят попробовали свои силы в дисциплине «обществознание»: в региональном этапе олимпиады по этому предмету приняли участие 2,3 тыс. школьников. На второе место по популярности отошёл фаворит прошлого года — литература: в знании этого предмета соревновались 2 тысячи участников. А третье место по популярности заняла история с 1,7 тыс. участников олимпиады.

Читайте также:

Школьники из Котельников завоевали награды регионального этапа олимпиады по истории

Школьники из Шатуры стали призёрами олимпиады по экологии

Подмосковные школьники могут принять участие в новом сезоне «Битва роботов»
#олимпиада
#школьники
#минобразования мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-переводчицу посольства Швейцарии осудили за мошенничество
19 марта 2024, 09:53

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы приговорил бывшую переводчицу посольства Швейцарии в Москве Наталью Полуэктову к четырём годам условно за мошенничество со страховкой. Об этом сообщает РИА Новости.
Обвинение заявляло, что женщина представила посольству «несколько сотен поддельных документов» о медицинских процедурах ради получения компенсаций.

«Признать Полуэктову Наталью Николаевну виновной, назначить ей четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года», — озвучила приговор судья.

Кроме того, по решению суда Полуэктова должна будет выплатить посольству 4 миллиона 819 тысяч рублей в счет ущерба.

Гособвинитель просил для женщин пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. При этом её адвокат настаивал на полном оправдании.

Читайте также:

Суд в Москве вынес звездному психологу приговор за мошенничество

Басманный суд арестовал крымского бизнесмена Азарова за мошенничество

В Армении задержали мужчину, разыскиваемого за мошенничество в России
#суд
#приговор
#женщина
#адвокат
#обвинение
#мошенничество
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Илон Маск признался, что временами страдает от депрессии и принимает лекарства
19 марта 2024, 09:47

Фото: iStock/AlexRaths

Американский предприниматель Илон Маск признался, что временами страдает от депрессии и принимает лекарства. Об этом он сообщил в интервью бывшему ведущему канала CNN Дону Лемону.
По словам Маска, временами он ощущает «негативное химическое состояние, вроде депрессии» либо депрессию, которая не связана с отрицательными событиями. Предприниматель поделился, что побороть депрессию ему помогает прием кетамина раз в две недели.

Маск заверил, что у него есть рецепт на приобретение данного вещества. Он также добавил, что не злоупотребляет лекарствами.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что в совете директоров, принадлежащих Илону Маску компаний, высказали опасения в связи с употреблением предпринимателем наркотиков, так как это может негативно сказаться на судьбе активов, которыми владеет бизнесмен.

Читайте также:

Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков

Совет директоров Tesla и SpaceX обеспокоен пристрастием Илона Маска к наркотикам

Обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки житель Казани выступит с последним словом
#предприниматель
#бизнесмен
#приём
#наркотики
#лекарства
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генпрокуратура потребовала вернуть государству 13 участков в Барвихе
19 марта 2024, 09:31

Фото: iStock/Zolnierek

Генпрокуратура требует изъять 13 земельных участков в поселке Барвиха и деревне Жуковка, которые находились в пользовании санатория «Барвиха» и были, по мнению ведомства, незаконно приватизированы в начале 2000-х годов. Об этом сообщает РБК.
Сообщается, что иск был подан заместителем генерального прокурора Игорем Ткачевым в Одинцовский городской суд в январе текущего года. Суть иска заключается «в устранении негативных последствий неправомерного завладения и использования ответчиками земель рекреационного назначения с нарушением закона».

Согласно информации источника, общая площадь спорных земель составляет 8,02 га. Суд приступил к слушаниям по делу на прошлой неделе, 12 марта.

Ранее сообщалось, что виллу певицы Софии Ротару (настоящая фамилия Ротарь) в Ялте планируют национализировать. После соответствующей перестройки и внутренней перепланировки, в роскошном здании будет открыт Дворец бракосочетаний.

Читайте также:

Стартовал прием заявок на участие в аукционе по продаже участка вблизи Barvikha Luxury Village

В Ялте виллу Ротару переделают во Дворец бракосочетаний

Аэропорт Сочи просит «открыть небо» для привлечения иностранных авиакомпаний
#суд
#участок
#земля
#прокуратура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве скончался замдиректора Имперского русского балета Витаутас Таранда
19 марта 2024, 09:22

Фото: iStock/trofimich

В Москве на 59-м году жизни ушёл из жизни замдиректора Имперского русского балета Витаутас Таранда. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, Таранда скончался в квартире своей жены. При этом в этот момент женщина была дома. Уточняется, что в последнее время мужчина имел проблемы с алкоголем. Он также практически не передвигался самостоятельно и большую часть времени проводил, лёжа в кровати. Через неделю ему должно было исполниться 59 лет.

По словам исполнительного директора Имперского русского балета Магомеда Кулбужева, смерть Таранды оказалась внезапной. Его состояние не ухудшалось. По предварительным данным, причиной его кончины стали проблемы с сердцем. Однако точную причину смерти установят эксперты.

Читайте также:

Бывший глава НПО «Космос» Черняков скончался в Москве от инсульта

Скончался один из самых известных в РФ фотографов Дмитрий Марков

Скончался президент компании HeadHunter
#смерть
#президент
#женщина
#эксперты
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аэропорт Сочи просит «открыть небо» для привлечения иностранных авиакомпаний
19 марта 2024, 09:06

Фото: iStock/Nikolay Muhorin

Аэропорт Сочи просит на три года сделать режим «открытого неба», чтобы снять несколько ограничений межправительственных соглашений об авиаперевозках. Письмо с подобным запросом направил в Минтранс генеральный директор «Аэродинамики», владелец сочинского аэропорта Алексей Старостин еще в конце 2023 года, передаёт РБК.
«Въездной иностранный туристический поток в Сочи крайне низок, несмотря на введение в действие с 1 августа 2023 года электронной визы для въезда в Россию для иностранных граждан 55 стран», — рассказал Старостин.

Он отметил, что российские авиакомпании имеют ограничения по международным рейсам. В то же время запуск новых направлений иностранных перевозчиков ограничивается межстрановыми соглашениями.

Читайте также:

Самолет со 168 пассажирами чуть не потерпел крушение во время посадки в Сочи

В Госдуме упомянули требующие пересмотра международные соглашения

Российские авиакомпании продолжают выполнять прямые перелеты в Израиль
#самолет
#сочи
#визы
#ограничения
#авиакомпании
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина рассказал о неожиданной причине потери сексуального влечения к жене
Мужчина потерял сексуальный интерес к жене после пластической операции на лице
19 марта 2024, 08:31

Фото: iStock/stefanamer

Мужчина потерял к жене сексуальное влечение после того, как она увеличила губы и сделала подтяжку лица и шеи. Об этой проблеме он рассказал на форуме Reddit.
Пользователь под ником r/AITAH рассказал, что изначально не был рад решению жены сделать пластическую операцию на лице, однако препятствовать ей не стал.

По его словам, даже после нескольких месяцев он так и не смог привыкнуть к новой внешности супруги. Мужчина пожаловался, что боится смотреть на неё и занимался с ней сексом только в темноте или вовсе старался избегать интимной близости.

«Она не выдержала и спросила, есть ли у меня роман. Я ответил, что нет. Она попросила посмотреть мой телефон. Я разблокировал его и передал. Я не беспокоился, что она что-нибудь найдет, потому что находить было нечего», — рассказал мужчина.

В итоге он был вынужден признаться, что новое лицо супруги ему не понравилось. Тогда жена перестала с ним разговаривать. При этом мужчина отметил, что продолжает любить свою жену, но теперь, по его словам, она похожа на синюю инопланетянку из «Пятого элемента».

Читайте также:

Врач раскрыл неожиданную пользу регулярного секса

Сексолог раскрыл, что убивает интим после 50 лет

Возраст – не помеха: женщины за 70 лет рассказали о своей интимной жизни
#телефон
#супруги
#мужчина
#секс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф