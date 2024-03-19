ФАС: участников СВО и членов их семей приоритетно подключат к газу

Аэропорт Сочи просит на три года сделать режим «открытого неба», чтобы снять несколько ограничений межправительственных соглашений об авиаперевозках. Письмо с подобным запросом направил в Минтранс генеральный директор «Аэродинамики», владелец сочинского аэропорта Алексей Старостин еще в конце 2023 года, передаёт РБК.