ФАС потребовал от маркетплейсов корректировки работы с продавцами
Wildberries и Ozon должны до 3 апреля изменить условия работы с продавцами и представить в Федеральную антимонопольную службу данные о комиссиях для российских и иностранных партнеров. Об этом сообщили в ФАС России.
В ведомстве указали, что маркетплейсы применяли разные условия ведения бизнеса для отечественных и зарубежных продавцов. По оценке службы, такая практика может создавать невыгодные условия для предпринимателей.
Кроме того, в ФАС обратили внимание на механизм инвестирования платформ в цены товаров. Там считают, что снижение цен без надлежащего согласия продавцов может ущемлять интересы как самих предпринимателей, так и покупателей.
По итогам заседания экспертного совета Wildberries и Ozon поручили предоставить сведения о размере комиссий для российских и иностранных продавцов. В ФАС подчеркнули, что они должны быть экономически обоснованными и не носить дискриминационный характер.
Также маркетплейсам необходимо разработать и направить на согласование в службу коммерческие политики, регулирующие инвестиции в цены товаров независимых продавцов. В этих документах компании должны определить источники таких инвестиций, установить единые условия их применения в разных товарных категориях, а также порядок уведомления продавцов и покупателей.
Помимо этого, платформам предстоит скорректировать оферты и технические настройки сервисов так, чтобы согласие продавцов на участие в подобных ценовых механизмах было добровольным и не влекло для них ущемления интересов. В ФАС предупредили, что в случае неисполнения решений, выработанных при саморегулировании, служба примет меры антимонопольного реагирования.
