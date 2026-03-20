ФАС потребовал от маркетплейсов корректировки работы с продавцами

20 марта 2026, 22:15

ФАС: WB и Ozon должны скорректировать работу с продажниками до 3 апреля

Фото: istockphoto/nantonov

Wildberries и Ozon должны до 3 апреля изменить условия работы с продавцами и представить в Федеральную антимонопольную службу данные о комиссиях для российских и иностранных партнеров. Об этом сообщили в ФАС России.