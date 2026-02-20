ФАС взяла под контроль цены на огурцы в Кузбассе
Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась стоимостью огурцов в Кемерове и запросила у крупнейших торговых сетей информацию о закупочных и розничных ценах за период с 1 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года.
По данным «Сiбдепо», стоимость огурцов в кемеровских магазинах составляет порядка 400 рублей за килограмм.
«Федеральная антимонопольная служба запросила у крупнейших торговых сетей, таких как Х5 Group, "Магнит", "Лента" и других, все данные о том, как менялись закупочные и розничные цены на огурцы с 1 ноября по 15 февраля», — говорится в материале издания.
Кроме того, ФАС направила запросы о ценах и к производителям овощей. На сегодняшний день специалисты изучают полученную информацию.