ФАС взяла под контроль цены на огурцы в Кузбассе

20 февраля 2026, 13:50

Фото: iStock/Jeffrey Glas

Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась стоимостью огурцов в Кемерове и запросила у крупнейших торговых сетей информацию о закупочных и розничных ценах за период с 1 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года.





По данным «Сiбдепо», стоимость огурцов в кемеровских магазинах составляет порядка 400 рублей за килограмм.





«Федеральная антимонопольная служба запросила у крупнейших торговых сетей, таких как Х5 Group, "Магнит", "Лента" и других, все данные о том, как менялись закупочные и розничные цены на огурцы с 1 ноября по 15 февраля», — говорится в материале издания.