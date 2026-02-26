«Просто обнаглели»: В Госдуме потребовали от ФАС сдержать цены на цветы к 8 Марта

26 февраля 2026, 21:11

Лидер «Справедливой России» потребовал от ФАС сдержать цены на цветы к 8 Марта

Фото: Istock/InspirationGP

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился в ФАС с просьбой проконтролировать цены на цветы к 8 Марта. По словам парламентария, в праздники стоимость букетов растёт непропорционально инфляции.





В беседе с «Газетой.Ru» Миронов сообщил, что направил запрос главе ведомства Максиму Шаскольскому о планируемых мерах. Он отметил, что его фракция ежегодно поднимает этот вопрос.



Политик заявил, что в прошлом году цены на цветы к 8 Марта выросли минимум вдвое: букеты стоили от 2,5 тысячи рублей, некоторые продавали за 5–10 тысяч рублей. Причиной подорожания Миронов назвал зависимость от импортных луковиц тюльпанов.

«Пользуясь ажиотажным спросом, поставщики и продавцы цветов «снимают сливки» и дважды в год зарабатывают баснословные суммы на букетах. Да многие просто обнаглели! Ничего святого у них нет, лишь бы карманы набить, и с этой вольницей пора заканчивать!» — высказался депутат.