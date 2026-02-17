Депутаты обратились в ФАС по поводу завышенных цен на услуги ЖКХ

17 февраля 2026, 16:18

Пахомов ФАС проверяет завышенные тарифы на услуги ЖКХ

Фото: istockphoto/fizkes

Председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что совместно с Федеральной антимонопольной службой уже началась работа по обращениям граждан, связанным с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Информацию передает «Интерфакс».