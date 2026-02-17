Депутаты обратились в ФАС по поводу завышенных цен на услуги ЖКХ
Председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что совместно с Федеральной антимонопольной службой уже началась работа по обращениям граждан, связанным с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Информацию передает «Интерфакс».
По его словам, определенные результаты уже есть. Пахомов уточнил, что повышение на 1,7% обосновывается решением правительства и подтверждается, тогда как все начисления сверх этого уровня должны быть тщательно проверенными. При выявлении нарушений их нужно расследовать, виновных привлекать к ответственности, а излишне начисленные суммы возвращать людям. Парламентарий также выразил уверенность, что итоги проверки окажутся заметными.
Ранее депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о введении моратория на повышение платы за ЖКУ. В случае принятия документа заморозка тарифов будет действовать два года — с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028 года.
Сейчас, согласно нормам Жилищного кодекса, рост платы за коммунальные услуги не должен превышать установленные предельные индексы, однако их значения существенно различаются по регионам. Авторы инициативы считают, что мораторий позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить финансовую нагрузку на потребителей.
