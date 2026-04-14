ФАС предупредила рынок о запрете резкого роста стоимости хлеба
Федеральная антимонопольная служба напомнила производителям и отраслевым объединениям, что без веских причин поднимать стоимость хлеба нельзя. Об этом пишет РИА Новости.
Во время рабочего совещания участники рынка обсудили ситуацию с ценами на продукт. ФАС призвала компании сразу сообщать о рисках роста расходов на выпуск. Такой шаг поможет заранее принять меры и не допустить скачка в магазинах. Ведомство продолжает следить за ценами на социально значимые товары, включая хлебобулочные изделия.
