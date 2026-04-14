В Новосибирске при уборке снега рабочие сломали школьный забор

14 апреля 2026, 13:19

Фото: iStock/U. J. Alexander

В Новосибирске при уборке снега на территории у школы № 195 в Октябрьском районе техника сломала забор учебного учреждения. Виновника уже установили.





Так, по данным Om1 Новосибирск, в администрации города подтвердили, что школьный забор сломан. Теперь администрация учебного заведения готовит письмо с требованием починить ограждение.





«Две секции школьного забора действительно снесены во время очистки улиц от снега. Установлено, что очистку улиц снегоуборочной техникой в зимний период 2025–2026 г. проводило МКУ "Октябрьское"», — уточнили в администрации.