В Новосибирске при уборке снега рабочие сломали школьный забор
В Новосибирске при уборке снега на территории у школы № 195 в Октябрьском районе техника сломала забор учебного учреждения. Виновника уже установили.
Так, по данным Om1 Новосибирск, в администрации города подтвердили, что школьный забор сломан. Теперь администрация учебного заведения готовит письмо с требованием починить ограждение.
«Две секции школьного забора действительно снесены во время очистки улиц от снега. Установлено, что очистку улиц снегоуборочной техникой в зимний период 2025–2026 г. проводило МКУ "Октябрьское"», — уточнили в администрации.Также руководителю МБОУ СОШ № 195 указали на необходимость усилить контроль за содержанием образовательного учреждения и прилегающей территории. На сегодняшний день работы по восстановлению забора ещё не начались.