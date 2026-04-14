Международный кинофестиваль «Антарес» пройдет в Москве в третий раз
Международный кинофестиваль «Антарес» пройдет в Москве в третий раз. В оргкомитете уточнили, что мероприятие с 12 по 25 сентября объединит конкурсные, деловые и внеконкурсные программы.
За два года существования «Антарес» собрал более 15 тысяч зрителей, четыре тысячи заявок из 70 стран и 150 фильмов о 89 профессиях. В 2026 году проект приобрёл особый статус. Его включили в единый план первоочередных мероприятий российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
Координацию осуществляет зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Реализация фестиваля способствует государственной политике в сфере труда, популяризации рабочих профессий и развитию креативных индустрий.
Также организаторы предложили губернатору Московской области Андрею Воробьёву войти в состав оргкомитета фестиваля. Его почетным членом уже является председатель федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.
Читайте также: