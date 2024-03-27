Полиция задержала 21 человека после проверки склада Wildberries в Электростали

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В ходе рейда полицейских и Росгвардии на подмосковном складе «Вайлдберриз» в Электростали задержали 21 человека.
Как сообщает Телеграм-канал Baza, у сотрудников маркетплейса проверяют все необходимые документы: паспорта, военные билеты, миграционные карты, разрешения на временное проживание и виды на жительство.
«Вайлдберриз» объявил сотрудникам, чтобы они выходили домой через буфер досмотра. Это касается всех, кроме женщин с гражданством Российской Федерации.
По данным канала, четыре блока уже проверены, осталось еще пять.
Ранее сообщалось, что число совершенных мигрантами преступлений в РФ в 2023 году выросло на 75%. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Вайлдберриз» объявил сотрудникам, чтобы они выходили домой через буфер досмотра. Это касается всех, кроме женщин с гражданством Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что число совершенных мигрантами преступлений в РФ в 2023 году выросло на 75%. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак