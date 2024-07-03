Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ ФАС приостановила закупки дженерика против ВИЧ после жалобы британского холдинга

ФАС приостановила закупки дженерика против ВИЧ после жалобы британского холдинга

03 июля 2024, 01:01
Фото: istockphoto/Gam1983

Фото: istockphoto/Gam1983

Федеральная антимонопольная служба РФ приостановила закупки дженерика против ВИЧ долутегравир. Исполнение сделки ФАС поставила на паузу после жалобы от оригинального производителя препарата – британского холдинга GSK, сообщает «Коммерсантъ». В случае, если договор о поставках подпишут, то дистрибутору придется возместить Минздраву издержки, связанные с нарушением интеллектуальных прав, отметили в издании.


Как сообщается, недовольство GSK обусловлено итогами аукциона, где победителем стала другая компания – БСС. Британский холдинг указал в своей жалобе, что БСС не обратилась в ее дочернюю организацию с предложением закупать оригинал лекарства по госконтракту. Вместо этого БСС предпочла поставлять лекарство-копию оригинального препарата.

При этом, по информации «Ъ», доля долутегравира в бюджетных закупках среди антиретровирусных средств в 2023 году достигла 33% или 10,34 миллиардов рублей. Сегодня, 3 июля, должны объявить новый аукцион на закупки препарата со стартовой ценой в 1,38 млрд рублей.

Читайте также:

Кабмин одобрил передачу данных военнообязанных работников через цифровой реестр

В ГД внесли законопроект о медобследовании шоферов старше 80 лет

Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ
#лекарства
#лекарство
#аукцион
#фас
#минздрав рф
#вич
Кабмин одобрил передачу данных военнообязанных работников через цифровой реестр
03 июля 2024, 00:33

Фото: istock/Semen Salivanchuk

Правительство РФ поддержало законопроект о праве работодателей передавать военкоматам данные о военнообязанных сотрудниках, в том числе через цифровой реестр воинского учета. Об этом со ссылкой на текст проекта отзыва кабмина сообщает ТАСС. Документ внес на рассмотрение в июне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Согласно закону, работодатели должны сообщать в военкомат об изменениях данных военнообязанных сотрудников в течение 5 дней. На данный момент для этих целей используют портал госуслуг. Законопроект расширяет возможности, позволяя отправлять сведения в военкомат через цифровой реестр воинского учета.

Вместе с тем при помощи этого же реестра руководители организаций смогут оповещать военкомат об уклонистах. Сейчас для этого также используются только Госуслуги.

Читайте также:

В ГД внесли законопроект о медобследовании шоферов старше 80 лет

Стало известно, когда примут решение о локальном запрете никаба

Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ
#госуслуги
#законопроект
#военкомат
#работа
#призыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В работе Telegram произошли сбои
03 июля 2024, 00:17

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

В работе Telegram произошли сбои. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.рф».
Сообщения о сбоях поступили от 176 пользователей. Самые большие проблемы с приложением возникли у жителей Москвы — 33%, свердловчане — 17%, в Санкт-Петербурге — 10%, Московской области — 7% и Нижегородской области — 5%. По данным сайта Downdetector, сообщения о сбоях поступали из Соединенных Штатов Америки.

Ранее, 6 июня, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о появлении в соцсети внутренней валюты под названием Telegram Stars. Она предназначается для оплаты покупок в ботах и мини-приложениях. Уведомления о нововведении были разосланы ряду разработчиков, одним из первых об этом сообщил канал «Телеграм Маркетинг».

В Черногории произошел массовый сбой в работе интернета. Инцидент появился из-за пожара на ЛЭП. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На сбои в работе Telegram пожаловались более 1200 человек

Пользователи Telegram в России жалуются на сбои мессенджера

В России наблюдаются сбои в работе WhatsApp
#сбой
#инцидент
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший директор НИИ точных приборов Шишанов приговорен к пяти годам колонии
03 июля 2024, 00:01

Фото: istockphoto/Zolnierek

Бутырский суд Москвы приговорил бывшего директора НИИ точных приборов Анатолия Шушарова к 5 годам колонии. Об этом информирует РИА Новости.
Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях сроком на два года. Помимо этого, его пособник Олег получил четыре года колонии.

Анатолий Шишанов был задержан в июле 2020 года. Суд отправил его под домашний арест. Изначально ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд приговорил журналиста с Украины к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму, распространение ложной информации о Вооружённых силах РФ и другие преступления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Суд арестовал четырех обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Гуидотти

В Петербурге суд освободил бывших росгвардейцев, вымогавших взятку у школьника

Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистским объединением супругов Невзоровых
#суд
#арест
#права
#радио
#обвинение
#наказание
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мефодий Перепелятник: Что нужно сделать 3 июля, чтобы избежать несчастья
В России 3 июля отмечается День священномученика Мефодия Патарского
03 июля 2024, 00:00

Фото:istockphoto / Aleksandr Golubev

Каждый год 3 июля православная церковь вспоминает священномученика Мефодия Патарского. В 2024 году этот день выпадает на среду. На Руси его называли Мефодием Перепелятником.
Святитель Мефодий — это выдающийся философ и богослов, живший в III–IV веках нашей эры. Его жизнь практически неизвестна. Но, по преданиям, он был кротким и терпеливым человеком, который отстаивал чистоту христианской веры и выступал против язычества и ереси.

В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и запреты на 3 июля, что можно и нельзя делать в Мефодьев день.

История


Святитель Мефодий занимал должность епископа, однако сведения о том, какой именно кафедрой он управлял, разнятся. По одним источникам, он был епископом в Патаре, что находится в Малой Азии, по другим — в городе Олимп в Ликии.

Во времена императора Максимина святого схватили язычники и казнили.

После себя святитель Мефодий оставил богатое литературное наследие, включающее сочинения в защиту христианства, толкования Священного Писания, нравственные поучения и так далее. Многие его произведения со временем были утрачены и сохранились только в отрывках или в виде переводов. До наших дней полностью в оригинале дошёл только «Пир десяти дев», в котором прославляется непорочность.

Традиции на Мефодия Перепелятника


На Руси святителя Мефодия называли Мефодий Перепелятник. Это связано с тем, что к его празднику в полях созревал урожай, и перепела прилетали полакомиться зерном. С этого дня в деревнях начинался сезон охоты на перепелов. Люди знали, что сытые и раздобревшие птицы не смогут быстро улететь от охотника.

Фото: istockphoto / Lakeview_Images

Считалось, что если человек поймает перепела в этот праздник, то вместе с добычей принесёт домой удачу и финансовое благополучие. Особенно желанным был белый перепел, который сулил охотнику большое счастье на всю жизнь.

Также в этот день крестьяне наблюдали за пауками. Если над полем была паутина и вилась мошкара, то там, скорее всего, прятался перепел. По поведению пауков судили и о погоде. Если они без опаски плели паутину, то дождя можно было не бояться, а если сворачивали сеть, то ждали ненастья. Отсюда и второе название праздника — Паутинный день.

Мефодий Перепелятник — что нельзя делать


В день памяти Мефодия Патарского Православная церковь не устанавливает строгих запретов для верующих. Однако стоит помнить, что в 2024 году этот праздник выпадает на период Петрова поста, когда из рациона исключаются мясные и молочные продукты. Кроме того, 3 июля – среда, день строгого поста, когда даже рыба, разрешённая в другие дни, не употребляется в пищу.

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

На Руси в этот день не ели мясо птицы, за исключением перепелиного, чтобы не навлечь на себя беду. Если же по рассеянности хозяйка всё же ставила на стол блюдо из курицы или индейки, еду отдавали домашним животным.

Также в этот день старались осторожно обращаться с пауками и их сетями. Считалось, что если человек оборвёт паутину, то будет страдать от нехватки денег.

Кроме того, в этот праздник старались избегать конфликтов и ссор, особенно с близкими. Верили, что помириться после ссоры будет очень трудно.

Мефодий Перепелятник — что можно делать

Фото: istockphoto / sborisov

В народном календаре есть особые дни, когда природа и обычаи переплетаются в удивительной гармонии. Один из таких дней – Мефодий Перепелятник, который на Руси почитался особенно. К этому времени на полях созревали хлеба, и стаи перепелов слетались на нивы – это было время для охотников. В этот день добыча перепела становилась особенно лёгкой.

Интуиция в этот день становится особенно чуткой. Говорят, что прислушавшись к её тихому шёпоту, можно избежать многих бед и несчастий. Если вы найдёте сегодня паутину без паука, то перед вами открылась дверь к удаче. Намотав паутину на мизинец, вы приманите к себе успех и благополучие.

В этот день можно стричься, делать причёски и окрашивать волосы. Кроме этого, проходит активная пора для огородников. Если пропустить важный день для посадки, полива, подкормки, обрезки или другой работы, то повышается вероятность потерять или снизить урожай. Поэтому садоводство и огородничество в этот день только поощряются.

На Мефодия Перепелятника принято загадывать желания. Желания, произнесённые с чистым сердцем, непременно сбудутся.

Приметы на 3 июля


Плохой приметой на Мефодия Перепёлятника считалось выносить из дома мусор или выбрасывать ненужные вещи. Люди верили, что вместе с ними можно выбросить и своё финансовое благополучие.

По эхо в лесу гадали, какой будет погода в ближайшие дни. Если раздаётся звонкое эхо, то установится тёплая погода, а если глухое — начнутся дожди.

Считается, что по поведению пауков можно также узнать погоду на несколько дней вперёд. Если паук плетёт паутину, то погода улучшится, а если сидит без дела, то установится дождливая погода.

Фото: istockphoto / underworld111

Если в день Мефодия началась сильная гроза, то дожди будут идти сорок дней.

Если Вы увидите, что муравьи прячутся в муравейник, значит, приближается ненастье.

Громкие крики лебедей, уток и гусей предвещают дождливую погоду в ближайшие дни.

Когда перепела летают рядом с жилищем человека, то стоит ожидать суровую зиму.

Если облака плывут высоко в небе, то установится ясная погода.

Читайте также:

Петров пост в 2024 году: история, традиции, что можно и чего нельзя делать с 1 по 11 июля

В Минкульте рассказали о хранении «Троицы» в специальной бронекапсуле

В парке «Дулёвский» пройдёт традиционный фестиваль варенья
#церковь
#праздник
#урожай
#птицы
#счастье
#традиции
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, почему Сердючка отказалась от выступления на концерте в поддержку ВСУ
Сердючка отказалась от выступления на фестивале ATLAS UNITED в поддержку ВСУ
02 июля 2024, 22:50

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Менеджер украинского исполнителя Андрея Данилко заявил, что артист не будет выступать на музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024. Об этом он написал в Instagram*.
«В столь сжатые сроки и в сложных условиях не успеет подготовить запланированную эксклюзивную программу ATLAS SPECIAL на соответствующем уровне», — говорится в публикации, которая была опубликована в Instagram*.

Отмечается, что трудности возникли из-за нехватки ключевых музыкантов.

Верка Сердючка — сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко с 1991 года. По словам автора, Верка Сердючка — это арт-персонаж, с помощью которого он рассказывает о себе.

ATLAS UNITED 2024 — музыкальный фестиваль, который пройдет в Киеве с 12 по 14 июля. Организаторы заявили, что 15 % от прибыли с продажи билетов пойдут на покупку дронов для Вооруженных сил Украины.

Юморист Максим Галкин** и украинский артист Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, столкнулись с проблемами в Дубае. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Клину в третий раз пройдет масштабный концерт «Ночь Чайковского»

В Петербурге отменили концерт обвиненных в поддержке ВСУ бардов

Концерт академического камерного женского хора пройдет в Подмосковье

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

** внесён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
#фестиваль
#instagram
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные ветеринары сказали, как помочь питомцу пережить жару
02 июля 2024, 22:19

Фото: iStock / Chalabala

Выгуливать питомцев в жару лучше рано утром и поздно вечером. Такой совет дали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья со ссылкой на специалистов Госветслужбы региона.
«Терморегуляция у животных не так эффективна, как у человека. Чтобы защитить питомца от перегрева, нужно всегда держать чистую и свежую воду в миске и иметь её при себе на прогулках. Выгуливайте питомца в ранние утренние или поздние вечерние часы, когда солнце не столь активно», – сказали ТАСС в пресс-службе.
Дома для охлаждения воздуха можно использовать кондиционер или вентилятор, либо проветривать помещение.
«Если питомец испытывает недомогания, необходимо переместить его в тень или в прохладное место, дать попить, промочить водой комнатной температуры голову, затылок, шею и лапы. Заторможенность, слюноотделение, шаркающая походка, одышка, вялость и тошнота – признаки теплового удара. При их появлении нужно сразу обратиться к ветеринару», – подчеркнули в пресс-службе.
Жара пришла в Москву и Подмосковье в середине прошлой семидневки. По данным синоптиков, средняя суточная температура на этой неделе будут превышать климатическую норму на 6-8°С. Пик зноя придётся на среду и четверг, когда воздух в регионе раскалится до 35°С.

Читайте также:

Ветеринар Руденко заявил об опасности пляжей для собак

Назван способ спасти собаку от страха грозы

Россиянам рассказали, как правильно перевозить животных в такси
#подмосковье
#московская область
#питомцы
#животные
#жара
#лето
#безопасность
#ветеринары
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Колледжи и техникумы Подмосковья получили 23,5 тыс. заявлений от абитуриентов
02 июля 2024, 22:01

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Абитуриенты подали в подмосковные колледжи и техникумы со старта приёмной кампании более 23,5 тыс. заявлений. Такими данными поделились в пресс-службе Минобразования Московской области.
«В этом году мы увеличили число бюджетных мест до 19 тыс. – это на тысячу больше, чем годом ранее. В первую очередь нововведения коснулись специальности сварщика и направления «технология машиностроения». К ним видим особый спрос поступающих», – пояснил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.
По данным министерства, максимальную популярность среди абитуриентов показывает колледж «Подмосковье». Туда будущие студенты подали 1,6 тыс. заявлений. На втором месте – Щёлковский колледж, принявший 1,3 тыс. заявлений. Замыкает тройку Электростальский колледж, получивший 1,1 тыс. заявлений.

Заявление на программы среднего профессионального образования можно подать в электронной форме через портал госуслуг.

Приём для поступающих без вступительных испытаний приём заявлений продолжится до 15 августа. Абитуриенты, желающие сдать вступительные экзамены, могут подать заявления до 10 августа.

Читайте также:

В колледжах Серпухова простились с завершившими учёбу выпускниками

Пушкинские выпускники стали участниками последних звонков

Подмосковный колледж стал лауреатом Национальной премии по профориентации
#илья бронштейн
#образование
#минобразования мо
#колледжи
#абитуриент
#заявление
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На мусороперерабатывающих предприятиях Подмосковья нашли необычные предметы
02 июля 2024, 20:55

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Сотрудники одного из подмосковных предприятий по переработке отходов обнаружили гусли и олимпийского мишку. Теперь они станут музейными экспонатами, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору.
«На сортировочной ленте были найдены гусли – русский народный музыкальный инструмент, имеющий многовековую историю. У них не хватает двух последних струн. Второй необычной находкой стал чеканный мишка – талисман Олимпиады 1980 года в Москве. Его обнаружили на сортировочной ленте мусороперерабатывающего предприятия в Солнечногорске», – рассказали в пресс-службе.
Необычные находки стали частью коллекции музея «Культурный слой», филиалы которого расположены в Егорьевске и Солнечногорске.

Читайте также:

В Московской области представили новую забаву – экологический теннис

В Подмосковье начали готовить коммунальную технику к зиме

В Подмосковье подписали соглашение о рациональном обращении с отходами
#мусор
#экология
#московская область
#подмосковье
#отходы
#минчистоты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Серпуховские долголеты начали осваивать катание на сап-бордах
02 июля 2024, 20:27

Фото: iStock / edb3_16

Серпуховички старшего возраста с палками для скандинавской ходьбы, отправились заниматься на пляж. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Губернаторский проект «Активное долголетие» пользуется большой популярностью среди жителей Большого Серпухова. 20 долголетов из комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский» отправились из парка им. Олега Степанова до зоны отдыха у реки Оки с палками для скандинавской ходьбы. После разминки их ждал сюрприз – катание на сап-бордах», – говорится в сообщении.
Этот вид отдыха на воде в основном популярен у молодёжи. Как отметили в администрации, управлять сапом увлекательно и безопасно. Поэтому уже через несколько минут новички стояли на досках как настоящие спортсмены.

Долголеты уже сообщили, что летом продолжат подобные занятия.

Читайте также:

Участники праздника «Русский двор» в Серпухове изучили традиции гостеприимства

Серпуховичи собрались на митинг по случаю Дня ветеранов боевых действий

В колледжах Серпухова простились с завершившими учёбу выпускниками
#серпухов
#активное долголетие
#спорт
#отдых
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф