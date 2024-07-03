ФАС приостановила закупки дженерика против ВИЧ после жалобы британского холдинга

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Федеральная антимонопольная служба РФ приостановила закупки дженерика против ВИЧ долутегравир. Исполнение сделки ФАС поставила на паузу после жалобы от оригинального производителя препарата – британского холдинга GSK, сообщает «Коммерсантъ». В случае, если договор о поставках подпишут, то дистрибутору придется возместить Минздраву издержки, связанные с нарушением интеллектуальных прав, отметили в издании.
Как сообщается, недовольство GSK обусловлено итогами аукциона, где победителем стала другая компания – БСС. Британский холдинг указал в своей жалобе, что БСС не обратилась в ее дочернюю организацию с предложением закупать оригинал лекарства по госконтракту. Вместо этого БСС предпочла поставлять лекарство-копию оригинального препарата.
При этом, по информации «Ъ», доля долутегравира в бюджетных закупках среди антиретровирусных средств в 2023 году достигла 33% или 10,34 миллиардов рублей. Сегодня, 3 июля, должны объявить новый аукцион на закупки препарата со стартовой ценой в 1,38 млрд рублей.
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