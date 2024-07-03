Кабмин одобрил передачу данных военнообязанных работников через цифровой реестр

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Правительство РФ поддержало законопроект о праве работодателей передавать военкоматам данные о военнообязанных сотрудниках, в том числе через цифровой реестр воинского учета. Об этом со ссылкой на текст проекта отзыва кабмина сообщает ТАСС. Документ внес на рассмотрение в июне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Согласно закону, работодатели должны сообщать в военкомат об изменениях данных военнообязанных сотрудников в течение 5 дней. На данный момент для этих целей используют портал госуслуг. Законопроект расширяет возможности, позволяя отправлять сведения в военкомат через цифровой реестр воинского учета.
Вместе с тем при помощи этого же реестра руководители организаций смогут оповещать военкомат об уклонистах. Сейчас для этого также используются только Госуслуги.
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