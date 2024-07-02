В ГД внесли законопроект о медобследовании шоферов старше 80 лет

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Законопроект об обязательном повторном медицинском освидетельствовании при достижении шофером 80 лет внесли в Госдуму. Инициатором законодательной инициативы стал вице-спикер парламента от партии «Новые люди» Вячеслав Даванков.
В пояснительной записке к документу сказано, что повторное медосвидетельствование нужно, чтобы определить наличие или отсутствие противопоказаний для управления транспортом. Мера позволит снизить риски ДТП. Среди заболеваний, влияющих на способность управлять транспортным средством, отмечаются болезни сердца и деменция.
Сейчас повторное освидетельствование нужно проходить, если процедура связана с заменой или возвратом водительских прав.
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