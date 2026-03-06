ФАС: размещение рекламы в Telegram, Instagram*, и Youtube нарушает закон
В Федеральной антимонопольной службе России заявили, что размещение рекламы на интернет-платформах, деятельность которых ограничена или признана нежелательной в России, является нарушением закона. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет, в частности, о мессенджере Telegram, а также о социальных сетях Instagram* и Facebook*, мессенджере WhatsApp*, видеохостинге YouTube и VPN-сервисах.
«Не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также доступ к которым ограничен», — передают «Известия» сообщение ФАС.
В ведомстве подчеркнули, что размещение рекламных интеграций на таких площадках может иметь признаки нарушения рекламного законодательства. При этом ответственность могут нести как рекламодатели, так и распространители рекламы. В ФАС добавили, что при наличии оснований служба принимает предусмотренные законом меры реагирования.