ФАС: размещение рекламы в Telegram, Instagram*, и Youtube нарушает закон

06 марта 2026, 12:15

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

В Федеральной антимонопольной службе России заявили, что размещение рекламы на интернет-платформах, деятельность которых ограничена или признана нежелательной в России, является нарушением закона. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе ведомства.





Речь идет, в частности, о мессенджере Telegram, а также о социальных сетях Instagram* и Facebook*, мессенджере WhatsApp*, видеохостинге YouTube и VPN-сервисах.





«Не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также доступ к которым ограничен», — передают «Известия» сообщение ФАС.