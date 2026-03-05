Лукашенко призвал женщин писать ему в TikTok в преддверии 8 марта

05 марта 2026, 17:46

Лукашенко призвал женщин писать ему, если их обидят мужчины

Александр Лукашенко (Фото: Kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения госнаград в преддверии 8 Марта предложил женщинам писать ему, если их кто-либо обидит, и пообещал отреагировать. Фрагмент мероприятия опубликовал близкий к пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».





В выступлении глава государства также подчеркнул, что белорусские женщины, по его словам, объединяет желание сделать страну лучше и счастливее. Он сообщил, что число многодетных семей за последние пять лет выросло на 15%. Сейчас троих и более детей воспитывают около 120 тысяч семей. Лукашенко призвал брать с них пример «если здоровье позволяет».





«И если хоть один мужик вас обидит, напишите мне, у нас же TikTok есть, я обязательно отреагирую», — добавил политик.