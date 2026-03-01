В России запретили использование иностранных слов на вывесках
С 1 марта в России начал действовать закон «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве», ограничивающий использование иностранных слов на вывесках. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно поправкам, теперь вывески, таблички и указатели должны быть написаны на русском языке. Это же требование касается названий жилых комплексов и объектов капитального строительства в рекламе.
Также устанавливаются новые требования к информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей и не являющейся рекламой.
Англицизмы в рекламных и информационных материалах запрещаются. Исключением являются слова, которые официально признаны литературной нормой. Их можно использовать для фирменных наименований, товарных знаков и брендов.
