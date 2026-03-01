В России запретили использование иностранных слов на вывесках

01 марта 2026, 08:36

Использование иностранных слов на вывесках ограничили в России с 1 марта

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

С 1 марта в России начал действовать закон «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве», ограничивающий использование иностранных слов на вывесках. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.