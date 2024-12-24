ФАС: рост цен на бензин и дизтопливо в России не превышает темпов инфляции

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала масштабный анализ цен на бензин и дизельное топливо на 12 тысячах автозаправочных станций (АЗС) по всей стране. Об этом информирует РИА Новости.
В исследование вошли как АЗС вертикально интегрированных компаний, так и независимых операторов.
По предварительным данным, текущий рост цен на топливо не превышает темпов инфляции, что свидетельствует о стабильности ценообразования в данном секторе. ФАС и другие ведомства продолжают внимательно следить за ситуацией, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость на рынке.
Согласно данным Росстата, в ноябре инфляция в России достигла 8,88% в годовом выражении, что превышает прогнозы Минэкономразвития (7,3%) и Центрального банка (8-8,5%) на текущий год. В 2025 году министерство ожидает замедления роста цен до 4,5%, в то время как регулятор прогнозирует уровень инфляции в пределах 4,5-5%.
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По предварительным данным, текущий рост цен на топливо не превышает темпов инфляции, что свидетельствует о стабильности ценообразования в данном секторе. ФАС и другие ведомства продолжают внимательно следить за ситуацией, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость на рынке.
Согласно данным Росстата, в ноябре инфляция в России достигла 8,88% в годовом выражении, что превышает прогнозы Минэкономразвития (7,3%) и Центрального банка (8-8,5%) на текущий год. В 2025 году министерство ожидает замедления роста цен до 4,5%, в то время как регулятор прогнозирует уровень инфляции в пределах 4,5-5%.
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Дарья Осипова