В России отныне запрещено обсуждать цены на бензин

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила ряд экспертов о недопустимости различных прогнозов и рассуждений на тему возможного роста цен на бензин в следующем году.
Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина. Такое предупреждение получил и он сам. В ведомстве считают, что высказанные экспертами предположения по поводу динамики цен на топливо могут повлиять и на сами цены и вызвать ненужный ажиотаж.
Сам Шапарин с претензиями специалистов ФАС не согласен и считает их безосновательными. Он напомнил, что 10 лет назад литр бензина можно было купить за 32 рубля, а сейчас его цена практически удвоилась.
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Сам Шапарин с претензиями специалистов ФАС не согласен и считает их безосновательными. Он напомнил, что 10 лет назад литр бензина можно было купить за 32 рубля, а сейчас его цена практически удвоилась.
«А ведь тогда я никаких прогнозов и оценок не давал», — резонно замечает вице-президент НАС.
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Александр Бойцов