Психолог объяснила, почему подростки участвуют в опасных интернет-трендах

22 октября 2025, 15:08

Психолог: дети участвуют в опасных интернет-трендах, чтобы получить признание

Фото: iStock/JackF

Новые тренды в социальных сетях часто оказываются сомнительными — опасными для здоровья или нарушающими общественный порядок, и в них в основном участвуют дети и подростки. Так, недавно школьники снимали видео, где залезали на дорожные знаки и изображали распятие, или делали «подножки» в группе из трёх человек.





Практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей объяснила, что участие в интернет-трендах у подростков связано не со злым умыслом, а с желанием принадлежать к группе и получить признание.





«В этом возрасте система вознаграждения в мозге работает активнее, а умение оценивать риски еще только формируется. Поэтому даже умные, воспитанные дети с каким-нибудь невероятным интеллектом могут поддаваться влиянию социальных сетей», — отметила эксперт.