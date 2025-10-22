Психолог объяснила, почему подростки участвуют в опасных интернет-трендах
Новые тренды в социальных сетях часто оказываются сомнительными — опасными для здоровья или нарушающими общественный порядок, и в них в основном участвуют дети и подростки. Так, недавно школьники снимали видео, где залезали на дорожные знаки и изображали распятие, или делали «подножки» в группе из трёх человек.
Практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей объяснила, что участие в интернет-трендах у подростков связано не со злым умыслом, а с желанием принадлежать к группе и получить признание.
«В этом возрасте система вознаграждения в мозге работает активнее, а умение оценивать риски еще только формируется. Поэтому даже умные, воспитанные дети с каким-нибудь невероятным интеллектом могут поддаваться влиянию социальных сетей», — отметила эксперт.
Дугенцова подчеркнула, что запрещать ребенку пользоваться Интернетом бессмысленно. Важнее обсуждать с подростком мотивы участия в трендах и возможные последствия, поддерживая доверие между взрослым и ребенком. Также подростки меньше вовлекаются в опасные тренды, если у них есть другие способы самоутверждения: спорт, творчество или волонтерство.
Кроме того, родителям рекомендуется показывать на своем примере осознанное поведение в интернете, чтобы дети учились оценивать риски и не следовали сомнительным модным веяниям.