ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику табачной продукции в России

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Федеральная антимонопольная служба РФ направила предупреждение компании АО «ТК "Мегаполис"». Эта фирма является крупнейшим в России поставщиком табачной продукции.
Причиной этого стали жалобы участников отраслевого рынка на действия руководства компании, сообщается на сайте ведомства. Поясняется, что при выполнении договоров поставки фирма АО «ТК "Мегаполис"» навязывала контрагентам заведомо невыгодные условия.
В частности возможность постоплаты предоставлялась только в случае приобретения дополнительных объёмов продукции. При этом на сайте компании о таких условиях ничего не говорилось. В ФАС предупредили компанию о необходимости прекратить действия, содержащие признаки нарушений антимонопольного законодательства.
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Александр Бойцов