ФАС выявлены медицинские картели при поставках для нужд реабилитации солдат СВО

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Два картельных сговора при поставках медицинских изделий и расходников в госпитали выявлены Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Уточняется, что, если вину организаций докажут, им грозят штрафы. Их подозревают в сговоре для поддержания ценника при участии в торгах.
«Ведомство возбудило два дела о нарушении антимонопольного законодательства. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 140 715 646 рублей», – сообщили в ФАС.
Там пояснили, что организациями заключались договоры о поставках расходников и изделий, а торги проводили для нужд столичных и подмосковных больниц.
Ранее ФАС сообщала о выявлении картельного сговора между продавцами наушников на площадках маркетплейсов.
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Никита Кротов