Крупные ритейлеры поддержали предложение ФАС о снижении цен на ряд моделей

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Российские ритейлеры DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк» выразили готовность поддержать предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и ограничить цены на ряд моделей техники. Об этом представители компаний сообщили в беседе с РИА Новости.
Ранее в этот день ведомство предложило крупнейшим российским ритейлерам добровольно снизить цены на ряд популярных моделей бытовой техники и электроники.
В пресс-службе DNS отметили, что, также как и в 2023 году, готовы поддержать предложение ФАС. Работа над составлением перечня наиболее популярных моделей электроники уже ведётся.
О том же сообщили и в компании «Ситилинк», подчеркнув, что смогут сообщить подробности о ходе работ позднее.
Группа «М.Видео-Эльдорадо» также приняла предложении и фиксации низких цен на наиболее популярную технику в преддверии нового учебного года. В скором времени компания подготовит перечень этих товаров, цена на которые останется неизменной до конца сентября.
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В пресс-службе DNS отметили, что, также как и в 2023 году, готовы поддержать предложение ФАС. Работа над составлением перечня наиболее популярных моделей электроники уже ведётся.
О том же сообщили и в компании «Ситилинк», подчеркнув, что смогут сообщить подробности о ходе работ позднее.
Группа «М.Видео-Эльдорадо» также приняла предложении и фиксации низких цен на наиболее популярную технику в преддверии нового учебного года. В скором времени компания подготовит перечень этих товаров, цена на которые останется неизменной до конца сентября.
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Анастасия Чинкова