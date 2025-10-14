ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы во время рейса «Победы» Москва–Сочи

14 октября 2025, 22:42

ФАС проверит «Победу» из-за аудиорекламы, звучавшей в самолёте рейса Москва–Сочи

Фото: Istock / berkozel

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по факту трансляции аудиорекламы во время рейса авиакомпании «Победа» из Москвы в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».