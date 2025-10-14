ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы во время рейса «Победы» Москва–Сочи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по факту трансляции аудиорекламы во время рейса авиакомпании «Победа» из Москвы в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Как сообщили в ведомстве, пассажиры во время полёта услышали рекламный аудиоролик, в котором говорилось о выгодных ставках по банковским вкладам. ФАС усмотрела в действиях рекламодателя и авиакомпании признаки нарушения законодательства.
Согласно закону, распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств, включая самолёты, запрещено. Сейчас служба проводит проверку и выясняет, кто именно несёт ответственность за размещение ролика — авиакомпания или заказчик рекламы.
