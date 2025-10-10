«Наглое враньё в лицо»: россияне жалуются на ужасные условия в аэропорту Антальи

10 октября 2025, 13:28

Российские туристы застряли в Турции почти на сутки из-за отмены рейса

Фото: Istock / Yumi mini

Почти сутки российские туристы не могут вылететь из Турции в Москву из-за отмены рейса авиакомпании Turkish Airlines.





Пассажиры рейса TK3002 «Анталья — Москва» рассказали «Осторожно, новости», что должны были вылететь во Внуково ещё вчера в 19:45. Из-за плохой погоды вылет сначала перенесли на 23:00, но позже рейс полностью отменили — по словам представителей авиакомпании, из-за неисправности самолёта.



Туристов разместили в гостинице, однако, по их словам, условия там были крайне неудовлетворительными. Утром людей снова доставили в аэропорт — новый вылет назначили на 10:00, но позже его снова отложили до 18:00.





«Всё это время людям ни разу не дали воды (много семей с маленькими и грудными детьми), не дали еды, в аэропорту не дают никакой информации абсолютно. Отношение к людям скотское — наглое враньё в лицо, грубость», — пожаловались туристы.