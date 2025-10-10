Пассажир самолёта разделся и попытался изнасиловать попутчицу во время полёта
Пассажир самолёта авиакомпании EasyJet попытался изнасиловать попутчицу. Об этом пишет издание Daily Mail.
Инцидент произошёл в мае 2025 года, но подробности стали известны только сейчас. 45-летний Никола Криштиану во время рейса между Италией и Великобританией разделся и начал домогаться женщины.
Мужчина принуждал пассажирку прикасаться к нему, затем схватил её и попытался поцеловать. Однако он не смог заставить потерпевшую совершить с ним половой акт. На слушаниях 9 октября Криштиану не признал вину. Суд назначил основное заседание на январь 2026 года.
