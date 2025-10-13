Турист на Майорке помог полиции поймать грабителя, укравшего у него часы за €56 тысяч

13 октября 2025, 22:42

В Испании вор лишился рюкзака и свободы после нападения на туриста

Фото: Istock / surely

В Пальма-де-Майорка турист стал жертвой ограбления, но сумел помочь полиции задержать нападавшего, сообщает Diario de Mallorca.