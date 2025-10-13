Достижения.рф

Турист на Майорке помог полиции поймать грабителя, укравшего у него часы за €56 тысяч

В Испании вор лишился рюкзака и свободы после нападения на туриста
Фото: Istock / surely

В Пальма-де-Майорка турист стал жертвой ограбления, но сумел помочь полиции задержать нападавшего, сообщает Diario de Mallorca.



Инцидент произошёл 8 октября в центре города, недалеко от площади Пласа-де-ла-Рейна. Неизвестный мужчина напал на туриста сзади и попытался сорвать с его руки дорогие наручные часы стоимостью около €56 тысяч. Пострадавший оказал сопротивление, однако злоумышленник всё же сумел скрыться с «добычей».

Тем не менее туристу удалось вырвать у грабителя рюкзак с мобильным телефоном и передать его полиции. Уже на следующее утро преступника задержали в аэропорту Барселоны — он пытался покинуть остров первым же рейсом. Похищенные часы нашли под его сиденьем в самолёте, а среди личных вещей — несколько кепок для маскировки и газовый баллончик. Украденное имущество вернули владельцу, а задержанный марокканского происхождения предстал перед судом.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 1 0 0