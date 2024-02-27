ФАС возбудила дело против Сбербанка

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya
Пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России объявила о начале расследования в отношении Сбербанка по подозрению в нарушении законодательства о рекламе.
По данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, жалоба гражданина на рекламу «Сбербанка», размещенную на рекламных щитах в Москве, послужила основанием для начала проверки.
В рекламе выделялась информация о процентной ставке по вкладу в размере 12% годовых, привлекающая внимание потребителей к услугам банка. Однако ФАС обратила внимание на тот факт, что другие условия, влияющие на получение дохода от вклада, были представлены в мелком шрифте в пояснительной сноске, что затрудняло их восприятие.
Таким образом, потребители могли получить лишь частичную информацию о всех условиях, определяющих величину доходов от вкладов.
Читайте также:
Антимонопольная служба заявила о серьёзных претензиях к работе «Яндекс.Такси»
Антимонопольная служба Подмосковья запустила горячую линию
Греф предложил приватизировать Сбербанк
В рекламе выделялась информация о процентной ставке по вкладу в размере 12% годовых, привлекающая внимание потребителей к услугам банка. Однако ФАС обратила внимание на тот факт, что другие условия, влияющие на получение дохода от вклада, были представлены в мелком шрифте в пояснительной сноске, что затрудняло их восприятие.
Читайте также:
Антимонопольная служба заявила о серьёзных претензиях к работе «Яндекс.Такси»
Антимонопольная служба Подмосковья запустила горячую линию
Греф предложил приватизировать Сбербанк
Артем Кузьмин