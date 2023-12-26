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Экономист Чеглов спрогнозировал цену яиц от 90 рублей за десяток в 2024 году

26 декабря 2023, 16:21
Фото: istockphoto.com/Wirestock

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов высказал мнение о том, что в 2024 году десяток яиц будет стоить от 90 рублей.
Он отметил, что цены на продукцию начнут снижаться.

«Запущен механизм антимонопольных проверок, и продолжать «нагнетать» ситуацию просто опасно. Производителям обещана финансовая поддержка. Стартовали импортные поставки — Азербайджан уже включился, на горизонте Турция. Для страховки пошлины на импорт сняты на полгода. Это приведёт к снижению стоимости яиц», — пояснил в беседе с Газета.ру Чеглов.


Специалист добавил, что рост стоимости куриных яиц отражает проблемы, которыми уже всерьёз занялось правительство России. При этом, он предупредил, что несмотря на начатую активную работу государства в решении проблемы, в одночасье результата не будет.

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