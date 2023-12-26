Экономист Чеглов спрогнозировал цену яиц от 90 рублей за десяток в 2024 году

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Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов высказал мнение о том, что в 2024 году десяток яиц будет стоить от 90 рублей.
Он отметил, что цены на продукцию начнут снижаться.
Специалист добавил, что рост стоимости куриных яиц отражает проблемы, которыми уже всерьёз занялось правительство России. При этом, он предупредил, что несмотря на начатую активную работу государства в решении проблемы, в одночасье результата не будет.
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«Запущен механизм антимонопольных проверок, и продолжать «нагнетать» ситуацию просто опасно. Производителям обещана финансовая поддержка. Стартовали импортные поставки — Азербайджан уже включился, на горизонте Турция. Для страховки пошлины на импорт сняты на полгода. Это приведёт к снижению стоимости яиц», — пояснил в беседе с Газета.ру Чеглов.
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