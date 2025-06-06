ФАС завела дело в отношении Т-банка из-за рекламы на радио
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против Т-банка по признакам нарушения Закона о рекламе. В пресс-службе ведомства заявили, что в радиорекламе организации служба увидела нарушения.
«Ролик содержал привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений», — отметили представители ФАС в Телеграм-канале.
По информации ведомства, при этом в рекламном ролике не упоминалась существенная часть данных о лимите перечислений в иные банки до 20 тысяч рублей, а еще комиссий за подобные операции в размере 1,5%.
В ФАС уверены, что эта реклама не позволила россиянам узнать нужную информацию для совершенно осознанного выбора. Ведомство также полагает, что подобные действия банка могут ввести потребителей в заблуждение, а еще содержат признаки нарушения законодательства о рекламе.
При установлении вины к Т-банку применят меры административного воздействия.