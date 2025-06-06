В Кузбассе скоро появится новая школа
В ПГТ Яя Кемеровской области скоро откроется новая школа. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на заместителя губернатора региона по строительству и ЖКХ Глеба Орлова.
Отмечается, что на стройке трудятся более 50 рабочих. В настоящее время возводят новые стены, утепляют здание и устанавливают коммуникации.
«Обсудили дизайн-проект школы, поручил проработать вопрос выбора материалов для финишной отделки внутренних помещений», — сообщил Орлов.
Отмечается, что в результате проверки были выявлены некоторые недочеты в планировке строительных процессов, которые поручено оперативно исправить.
Тем временем в центре Москвы планируют отреставрировать Дом архитектора Матвея Казакова. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».
«В ближайшее время строители приступят к расчистке территории от обрушившихся конструкций здания и оставшихся элементов оконных и дверных проемов», — говорится в сообщении.
Ранее в здании размещалась архитектурная школа.
Известно, что по проектам Казакова в Москве построено более сотни зданий.