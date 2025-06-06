В Кузбассе скоро появится новая школа

06 июня 2025, 12:22

Фото: iStock/Zhang Shu

В ПГТ Яя Кемеровской области скоро откроется новая школа. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на заместителя губернатора региона по строительству и ЖКХ Глеба Орлова.





Отмечается, что на стройке трудятся более 50 рабочих. В настоящее время возводят новые стены, утепляют здание и устанавливают коммуникации.





«Обсудили дизайн-проект школы, поручил проработать вопрос выбора материалов для финишной отделки внутренних помещений», — сообщил Орлов.

«В ближайшее время строители приступят к расчистке территории от обрушившихся конструкций здания и оставшихся элементов оконных и дверных проемов», — говорится в сообщении.