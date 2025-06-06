Георгий Джикия накопил 50 неоплаченных автоштрафов на сумму 52 тысячи рублей
Футболист подмосковного клуба «Химки» Георгий Джикия не оплатил 50 штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 52 тыс. руб. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, Джикия с начала 2025 года нарушил ПДД 247 раз. Чаще всего он превышал скорость на своем Mini Cooper JCW. С момента покупки автомобиля в 2021 году Джикия допустил более двух тысяч нарушений.
Последний раз футболист оплачивал штрафы в апреле, когда в «Химках» выплатили зарплату спортсменам впервые за несколько месяцев.
Напомним, ФК «Химки» последние месяцы испытывает финансовые трудности, а 5 июня клуб подал документы на банкротство. При этом Джикия может перейти в «Локомотив».
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