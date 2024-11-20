Фасад дома в Мариуполе стал объектом искусства

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Фонд капитального ремонта Московской области завершил восстановление многоквартирного жилого дома на проспекте Ленина в Жовтневом районе Мариуполя, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Восстановление многоквартирного дома в Жовтневом районе Мариуполя — это важный шаг к возвращению горожан к нормальной жизни. А обновленные фасады в рамках арт-фестиваля создают новый облик города. Работа на новых территориях — это не просто ремонт, а возможность сделать жизнь жителей более комфортной и эстетически привлекательной», — подчеркнул Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
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Дайана Хусинова