ФБР изъяло рекордные $8 млрд в рамках операции против кибермошенников
В рамках международной операции против интернет-мошенников ФБР изъяло более $8 млрд в криптовалюте и арестовало сотни подозреваемых. Об этом сообщает Fox News.
Ключевым эпизодом операции стал арест главы камбоджийской Prince Holding Group Чэнь Чжи. У него конфисковали свыше 127 тысяч биткоинов, что по текущему курсу эквивалентно примерно $8 млрд. По данным официальных лиц, это крупнейшая конфискация криптовалюты в истории правительства США.
Следствие установило, что преступные сети выстраивали масштабные схемы интернет‑мошенничества. Среди наиболее распространенных — так называемые романтические аферы, когда злоумышленники обманывали людей, притворяясь потенциальными партнерами в онлайн‑знакомствах.
Особую тревогу вызывает тот факт, что, по информации ФБР, некоторые мошеннические центры эксплуатировали жертв и торговали людьми. Их под угрозами принуждали участвовать в преступных схемах, например, вести переписку с потенциальными жертвами или координировать финансовые операции.
Читайте также: