В Техасе мужчина выбросил человеческие останки на территорию отделения ФБР
В американском штате Техас задержали 41-летнего Майкла Чедвика Фрая, которого подозревают в надругательстве над человеческими останками. Об этом сообщает NBC News.
Поводом для расследования стал звонок его матери в полицию. Она рассказала, что сын просил деньги на транспортировку тела, а после отказа ушёл из дома. Позже сестра мужчины сообщила, что он снимает странные видео у здания ФБР в Далласе.
На опубликованных кадрах видно, как Фрай бросает на территорию ведомства белое ведро. Внутри обнаружили кости, предположительно человеческие — их направили на экспертизу.
Также в одном из видео мужчина демонстрировал человеческий череп, который, по данным следствия, хранился у него дома. Полиция установила, что Фрай искал кладбища и приобрёл новую лопату. Следователи считают, что он украл урну с прахом в Оклахома-Сити и извлёк гроб из мавзолея в городе Дентон. Кому принадлежат останки, пока не уточняется.
На допросе мужчина заявил, что хотел таким образом привлечь внимание ФБР к своему делу, связанному с предыдущим арестом. В 2018 году он уже попадал в поле зрения правоохранителей после наезда на здание телеканала в Далласе. В настоящее время Фрай находится под стражей.
