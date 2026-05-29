Австрийцу, планировавшему теракт на концерте Тейлор Свифт, вынесли приговор
21‑летнего гражданина Австрии приговорили к 15 годам лишения свободы за планирование террористического акта на концерте американской певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщает издание Internazionale.
История началась в августе 2024 года, когда в Вене отменили сразу три концерта знаменитости из-за информации о возможных терактах. По подозрению в подготовке нападения задержали 19‑летнего мужчину с паспортом Австрии.
В ходе расследования стало известно, что молодой человек через интернет принес присягу на верность лидеру ИГИЛ*. Эту информацию подтвердил глава службы общественной безопасности Австрии.
Подсудимый в итоге признал свою вину. Мужчина подтвердил, что действительно планировал нападение на массовое мероприятие с большим скоплением людей.
Читайте также: *террористическая организация, запрещенная в РФ