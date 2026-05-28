Эскалация напряженности: США и Иран возобновили боевые действия
США нанесли удары по военному объекту на территории Ирана вблизи города Бендер‑Аббас, после чего Тегеран атаковал американскую базу на Ближнем Востоке. Об этом пишет агентство Reuters.
Вашингтон в качестве причины эскалации назвал предполагаемые угрозы войскам США и коммерческому судоходству в Ормузском проливе. Как утверждает издание, американские вооруженные силы также сбили несколько иранских беспилотников.
Позже, согласно сообщению пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Тегеран поразил авиабазу США, расположенную в регионе. Иран также пригрозил более решительным ответом на дальнейшую эскалацию со стороны США и заявил, что ответственность за полномасштабное возобновление боевых действий будет нести американская сторона.
