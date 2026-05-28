Эскалация напряженности: США и Иран возобновили боевые действия

28 мая 2026, 06:40

США и Иран возобновили боевые действия несмотря на перемирие

США нанесли удары по военному объекту на территории Ирана вблизи города Бендер‑Аббас, после чего Тегеран атаковал американскую базу на Ближнем Востоке. Об этом пишет агентство Reuters.