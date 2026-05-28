Эскалация напряженности: США и Иран возобновили боевые действия

Фото: istockphoto/panida wijitpanya

США нанесли удары по военному объекту на территории Ирана вблизи города Бендер‑Аббас, после чего Тегеран атаковал американскую базу на Ближнем Востоке. Об этом пишет агентство Reuters.



Вашингтон в качестве причины эскалации назвал предполагаемые угрозы войскам США и коммерческому судоходству в Ормузском проливе. Как утверждает издание, американские вооруженные силы также сбили несколько иранских беспилотников.

Позже, согласно сообщению пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Тегеран поразил авиабазу США, расположенную в регионе. Иран также пригрозил более решительным ответом на дальнейшую эскалацию со стороны США и заявил, что ответственность за полномасштабное возобновление боевых действий будет нести американская сторона.

Александр Огарёв

