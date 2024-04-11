ФБР опасаются терактов в США после трагедии в «Крокусе»

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После трагедии в «Крокус Сити Холле» в Федеральном бюро расследований опасаются скоординированной террористической атаки на территории Соединённых Штатов. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Обозреватели издания пишут, что в ФБР всерьёз обеспокоены возможностью проведения такой атаки, причём более скоординированной, после массового убийства людей в концертном зале в России. Официальные лица в Вашингтоне также учитывают и другую возможность: то, что террористы могут нанести удар, вдохновившись военными действиями между Израилем и ХАМАС на территории сектора Газа.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта. Четверо боевиков, вооружённых автоматами Калашникова, ворвались в концертный зал и открыли огонь по посетителям. Затем они разлили горючую жидкость и подожгли помещение. В результате трагедии погибли 144 человека, ещё несколько сотен получили ранения.
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Александр Бойцов