Фото: istockphoto/sakhorn38
В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Вашингтон планирует летом отправить на Украину первую партию из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев, которые сейчас отбывают сроки в американских тюрьмах, а ранее состояли в наркокартелях. Федеральное бюро расследования (ФБР) отказалось комментировать это заявление.
РИА Новости направило письменный запрос на эту тему в Центральное разведывательное управление, совет национальной безопасности Белого дома и управление директора внешней разведки США. Он предсказуемо остался без ответа.
Как сообщили в пресс-бюро СВР, если пилотный проект пополнения рядов ВСУ латиноамериканскими уголовниками будет благополучно реализован, то эта программа будет расширена за счёт привлечения к ней преступников из других стран. Отмечается, что процесс вербовки идёт через переговоры с главами наркокартелей, без разрешения которых ни один бандит не станет сотрудничать с американскими властями. Поэтому проект продвигается тяжело и медленно.
Читайте также:
Семью Байдена обозначили как спонсора терактов в России
CENTCOM: США передали Украине предназначенное для хуситов иранское оружие
СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами США и НАТО
Александр Бойцов