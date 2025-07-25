Федеральная таможенная служба заявила о масштабной реорганизации
ФТС реорганизует структуру центрального аппарата в рамках «Стратегии 2030»
Федеральная таможенная служба в рамках «Стратегии 2030» начала реорганизацию центрального аппарата для повышения эффективности работы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Преобразования в подразделении направлены на создание «умной» таможенной службы. В рамках реформы будет создан специальный аналитический центр и семь функциональных блоков.
«Это не просто реструктуризация — это переход к принципиально новому уровню управления. Стратегическая цель — создание «умной» таможенной службы, основанной на искусственном интеллекте и цифровых технологиях», — заявил руководитель ФТС Валерий Пикалев.Благодаря оптимизации будет обеспечена эффективность и прозрачность деятельности службы для граждан и бизнеса. Кроме этого, позитивные изменения позволят выстроить четкую систему управления, сократить временные и бюрократические издержки и сохранить кадровый потенциал.