Федеральная таможенная служба заявила о масштабной реорганизации

25 июля 2025, 21:51

ФТС реорганизует структуру центрального аппарата в рамках «Стратегии 2030»

Фото: Telegram @customs_rf

Федеральная таможенная служба в рамках «Стратегии 2030» начала реорганизацию центрального аппарата для повышения эффективности работы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.





Преобразования в подразделении направлены на создание «умной» таможенной службы. В рамках реформы будет создан специальный аналитический центр и семь функциональных блоков.

«Это не просто реструктуризация — это переход к принципиально новому уровню управления. Стратегическая цель — создание «умной» таможенной службы, основанной на искусственном интеллекте и цифровых технологиях», — заявил руководитель ФТС Валерий Пикалев.