Федеральные трассы Подмосковья готовят к паводку

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Работы по подготовке федеральных трасс к весеннему паводку проводят на территории Московской области сотрудники компании «Центравтомагистраль», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на общероссийское ведомство.
«В рамках подготовки к паводку дорожники очищают от снега и льда обочины, кюветы и водопропускные трубы. Мониторинг состояния дорог ведётся круглосуточно, особое внимание уделяется участкам трасс, подверженным подтоплениям», — говорится в сообщении.Для ликвидации последствий весеннего подъёма вод и борьбы с затоплением трасс сформировано 90 дорожных спецбригад оперативного реагирования, задействовано 450 единиц специальной техники. К использованию готово более 20 тысяч кубометров инертных материалов и около 500 кубометров пиломатериалов. Для дорожников введён режим повышенной готовности.
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