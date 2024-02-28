Замглавы Дубны Потапенко провел заседание противопаводковой комиссии

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
«В рамках совещания обсудили возможное развитие ситуации с учётом снежной зимы. Дополнительно была проведена авиаразведка беспилотным летательным аппаратом, в ходе которой оценили снежно-ледовую обстановку возможных зон подтопления в Дубне и вокруг города», — поделился Максим Тихомиров.
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