Замглавы Дубны Потапенко провел заседание противопаводковой комиссии

Асфальт на участке улицы Садовая в подмосковном Дзержинском планируют отремонтировать, подряд на работы выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

«Подрядчик должен будет отремонтировать асфальтобетонное покрытие на улице Садовая, протяжённость участка составляет 1,06 км», — говорится в сообщении.



Начальная стоимость лота составляет 14 миллионов 668 тысяч 609 рублей 20 копеек. Заявки принимаются до 5 марта текущего года. Извещение о проведении аукциона размещено в Единой информационной системе в сфере закупок. Заказчик — администрация городского округа Дзержинский.



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