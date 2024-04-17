В Подмосковье открыта регистрация на конкурс «Лидеры строительной отрасли»

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Продолжается регистрация участников IV Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли».
Пресс-конференция официального старта регистрации участников конкурса состоялась 7 марта на площадке информационного агентства «ТАСС», сообщила «Радио 1» пресс-служба «Лидеров строительной отрасли».
В конференции приняли участие первый замминистра строительства и ЖКХ Минстроя России Александр Ломакин, представители Ярославской и Вологодской областей, банков-партнёров и оргкомитета конкурса.
Отмечается, что конкурс направлен на тех представителей отрасли, которые уже генерируют идеи и воплощают их в жизнь. Конкурс хорошо зарекомендовал себя, есть реальные результаты в виде реализованных проектов.
В настоящее время продолжается регистрация на участие в первом этапе. Она продлится до 1 июня этого года.
Конкурс пройдёт в четыре этапа. Сначала в дистанционном формате участники регистрируются на мероприятия. Затем с 15 мая по 15 июня проходят онлайн-тестирование лидерских способностей, уровня профессионализма, записывают видеоинтервью. После, с 20 июня по 15 июля, участники проходят образовательные программы от ведущих министерств и ведомств. Здесь они продемонстрируют свои профессиональные навыки в формате социально-экономических игр. Финальный эта пройдёт в очном формате. Наставники проведут семинары для участников, в конкурсанты в составе проектных офисов будут решать бизнес- или социальные задачи. Затем они презентуют и защитят проекты, разработанные в рамках полуфинала.
Финалисты и победители конкурса войдут в состав кадрового резерва строительной отрасли. А проекты победителей будут включены в стратегию развития отрасли.
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В конференции приняли участие первый замминистра строительства и ЖКХ Минстроя России Александр Ломакин, представители Ярославской и Вологодской областей, банков-партнёров и оргкомитета конкурса.
Отмечается, что конкурс направлен на тех представителей отрасли, которые уже генерируют идеи и воплощают их в жизнь. Конкурс хорошо зарекомендовал себя, есть реальные результаты в виде реализованных проектов.
В настоящее время продолжается регистрация на участие в первом этапе. Она продлится до 1 июня этого года.
Конкурс пройдёт в четыре этапа. Сначала в дистанционном формате участники регистрируются на мероприятия. Затем с 15 мая по 15 июня проходят онлайн-тестирование лидерских способностей, уровня профессионализма, записывают видеоинтервью. После, с 20 июня по 15 июля, участники проходят образовательные программы от ведущих министерств и ведомств. Здесь они продемонстрируют свои профессиональные навыки в формате социально-экономических игр. Финальный эта пройдёт в очном формате. Наставники проведут семинары для участников, в конкурсанты в составе проектных офисов будут решать бизнес- или социальные задачи. Затем они презентуют и защитят проекты, разработанные в рамках полуфинала.
Финалисты и победители конкурса войдут в состав кадрового резерва строительной отрасли. А проекты победителей будут включены в стратегию развития отрасли.
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Анастасия Чинкова