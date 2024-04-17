Конкурс на лучший «семейный» дизайн карты «Стрелка» продлили до середины мая

Фото: iStock/Strekalova
Конкурс рисунков на лучший дизайн транспортной карты «Стрелка», посвящённый Году семьи, проводит в Московской области компания «Мострансавто» совместно с региональным министерством транспорта и дорожной инфраструктуры, приём конкурсных работы продлили до 15 мая, сообщает пресс-служба министерства.
«Конкурс стартовал в конце марта. За это время мы получили множество мастерски выполненных рисунков, раскрывающих понятие «семья». Мы решили дать возможность принять участие в конкурсе как можно большему количеству желающих и продлили приём работ до 15 мая», — отметили в компании-перевозчике.Стать участником конкурса может любой желающий, рисунок можно сделать гуашью, карандашом, акварелью, маслом или в графическом редакторе. Один участник может отправить на конкурс только одну работу. Она отправляется в цифровом виде — в формате jpeg, png или pdf. Важно, чтобы разрешение было высоким: не менее 600 dpi. Почта для приёма работ: konkursmta@mail.ru. В письме также нужно указать название рисунка, ФИО автора, место его проживания и телефон для связи.
Жюри отберёт лучшие варианты дизайна карты, а победитель будет определён по итогам онлайн-голосования на портале «Добродел».
Читайте также:
Участники конкурса «Это у нас семейное» из Подмосковья побывали на джазовом концерте Бутмана
В Подмосковье открыта регистрация на конкурс «Лидеры строительной отрасли»
Коллективы со всего Подмосковья представили на фестивале-конкурсе в Дубне 24 спектакля
Лев Каштанов