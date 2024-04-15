В Подмосковье проведут конкурс профессионального мастерства «Строймастер»

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Ежегодный конкурс профессионального мастерства «Строймастер» стартует в стране, региональный этап в Подмосковье запланирован на конец мая, сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ России.
«Конкурс будет проводиться в четырёх номинациях: «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший каменщик», «Лучший сварщик» и «Лучший штукатур», — говорится в сообщении.Всего региональные этапы конкурса будут проходить в этом году в 46 регионах России, все они завершатся к 31 мая. С 3 по 20 июня будут определены победители в регионах. Они поборются за звание лучшего в финале конкурса, который состоится в Москве в преддверии Дня строителя — с 5 по 9 августа.
Конкурс «Строймастер» проводится уже 14 лет, за это время его участниками стали более 12 тысяч человек. Конкурс направлен на повышение престижа строительных профессий.
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